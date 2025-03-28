Конголезский вингер Бени Макуана, не сыграет за ЛНЗ в матче 22-го тура УПЛ против Полесья.

По условиям арендного соглашения, арендованный игрок ЛНЗ Макуана не может сыграть против Полесья, которому он принадлежит, сообщает Sport.ua. Руководство житомирского клуба могло бы позволить футболисту сыграть против их команды в случае выплаты солидной суммы.

ЛНЗ официально объявил о подписании скандальной звезды УПЛ

Впрочем, ожидается, что в поединке 22-го тура УПЛ ЛНЗ – Полесье за "фиолетовых" сыграет английский полузащитник Джевисон Беннетт. Матч между командами состоится сегодня в Черкассах, начало игры – в 15:30.

Напомним, Бени Макуана выступал за Полесье с 2023 года. В нынешнем сезоне конголезец потерял место в основном составе команды из-за нарушения дисциплины. Сейчас житомирский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины с 34-мя очками, ЛНЗ – на 10-м, у подопечных Романа Григорчука 25 набранных баллов.

ЛНЗ справился с Колосом – невероятная ошибка голкипера лишила Костышина шанса на дебютное взятие очков после возвращения