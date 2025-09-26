Румынский форвард оказался в центре внимания из-за противоречивых постов в соцсетях, однако клуб сделал все, чтобы обеспечить ему комфорт и поддержку.

Владислав Бленуце имеет доверие братьев Суркисов, тренера Александра Шовковского и партнеров, сообщает Fanatik. Игрок уже дебютировал в чемпионате против Оболони, сыграл в Кубке с Александрией и имеет хорошие шансы появиться в матче с Карпатами 27 сентября.

По информации источника, клуб даже предоставил игроку дом для семьи вместо квартиры по контракту. Бленуце, чей договор с Динамо действующий пять лет, стремится укрепить отношения с фанатами и привлечь внимание наставника сборной Румынии Мирчи Луческу.

