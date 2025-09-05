“Я хочу показать динамовским болельщикам, что я поддерживаю их мысли насчет войны. Россия является агрессором и посягает на чужое, это очень печально. Украина, защищая свою землю и граждан, теряет много людей на этой несправедливой войне.

Динамо отреагировало на скандал с пророссийскими постами Бленуце: "Признал прежние ошибки"

Это непростая ситуация для меня, ведь ее можно интерпретировать неправильно. Я хочу заявить, что я не поддерживаю Россию и я точно не говорил ничего плохого об Украине. Это была моя большая ошибка, что я репостил данные сообщения. Я не знал хорошо этих людей и не придавал значения их роли в российской пропаганде. Для меня они были ноунеймами.

Когда мне объяснили, кто они такие, я осознал свою ошибку и понял, что попал в плохую ситуацию. Я абсолютно проевропейский и проукраинский человек.

Я продемонстрирую свою искреннюю поддержку. Если кто-то будет иметь ко мне вопросы, то я открыт к общению готов встретиться с каждым болельщиком и все объяснить. Я повторюсь что я не поддерживаю Россию, я на стороне украинского народа.

Мои идолы – это Холанд, Левандовски и Ибрагимович. Я не очень уверен в сходстве игрового стиля с Ибрагимовичем, но мне нравится его эго. Что касается стиля, то мне ближе Холанд.

Прежде всего я думаю о командных целях – это выигрыш чемпионата, далее выход в основной раунд ЛЧ и мечтаю выступить там как можно лучше", – заявил Владислав Бленуце в интервью клубному каналу Динамо.

Напомним, что Бленуце в 2024 году репостил в TikTok высказывания пропагандиста Владимира Соловьева о власти Молдовы, где родился Владислав. А жена новичка Динамо ранее распространяла видео с кремлевским диктатором Путиным.

