В матче 17-го тура отбора чемпионата мира-2026 между Бразилией и Чили произошел скандальный эпизод. На добавленных минутах первого тайма Фелипе Лойола оказался на газоне после нарушения правил со стороны соперника в центральной зоне поля. В этот момент к чилийцу подошел Каземиро. Полузащитник Бразилии смотрел на главного арбитра Алексиса Эрреру, будто пытаясь завладеть мячом, но при этом наступил шипами на ногу футболисту Индепендьенте.

Игроки сборной Чили мгновенно среагировали на эпизод, окружив арбитра и требуя сурового наказания для соперника. Протесты продолжались почти минуту, однако судья оставил инцидент без внимания. Более того, система VAR даже не инициировала просмотр потенциального фола.

Этот момент вызвал бурное обсуждение в прессе и среди болельщиков, ведь многие считают, что Каземиро должен был получить как минимум желтую карточку. В конце концов, матч завершился уверенной победой Бразилии 3:0.

? INCREÍBLE QUE ESTE PISOTÓN DE CASEMIRO SOLO FUE AMARILLA. pic.twitter.com/14P8vKPjrU — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 5, 2025

