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Скандальный матч Зозули в очередной раз перенесли – украинец возобновит сезон в Испании

15:40 17 Читати українською
Скандальный матч Зозули в очередной раз перенесли – украинец возобновит сезон в Испании
Роман Зозуля в матче против Райо Вальекано / Фото из открытых источников

Рестарт Сегунды откроют доиграшем резонансного матча.

Печально известный поединок Альбасете против Райо Вальекано состоится не 11 июня, как планировалось ранее, а 10-го, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

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Напомним, матч, который проходил 16 декабря 2019 года, так и не был доигран – Альбасете отказался выходить на второй тайм из-за нацистских выкриков, которые звучали в адрес Романа Зозули. Райо получил наказание в виде штрафа 18 тыс. евро и частичного закрытия трибун на следующие два поединка.

А уже 12 июня будут сыграны первые матчи после карантина: в поединке 32-го тура Овьедо Лунина встретится с Понферрадиной, а на следующий день состоятся матчи еще нескольких украинских представителей Сегунды – Луго Василия Кравца встретится с Расингом, а Алькоркон Сергея Мякушко будет противостоять Сарагосе.

К слову, Альбасете после 30 туров занимает 18 место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Испании, набрав 35 очков.

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Теги
Зозуля скандал Райо Вальекано Украинцы за рубежом Райо Вальекано Райо Вальекано Испания Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
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