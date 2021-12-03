После резонансного поединка 12-го тура Примейра-лиги между Белененсешом и Бенфикой (0:7) высшее футбольное руководство изменило критерии заявки.

Сегодня, 3 декабря, состоялась встреча представителей Португальской федерации футбола, Примейры и отдельных профсоюзов, на которой обсуждались критерии формирования заявки на матч, сообщает Sol.Sapo .

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Причиной тому стал матч 12-го тура Белененсеш – Бенфика. Хозяева из-за вспышки коронавируса выставили на игру всего 9 игроков, а после перерыва арбитр досрочно завершил поединок. Следовательно, на заседании было принято решение, что встречи нельзя будет проводить, если в составе каждой команды будет не менее 13 футболистов, включая вратарей.

Заметим, в скандальном поединке украинский форвард Роман Яремчук не участвовал, хотя и был в заявке.

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