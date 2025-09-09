Конголезский вингер Бени Макуана продолжит карьеру в чемпионате Чехии, где будет защищать цвета Яблонца, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний футболист присоединился к новому клубу на правах аренды с последующей возможностью выкупа его контракта, который принадлежит Полесью и действует до лета 2028 года.

Напомним, Бени перешел в житомирский клуб летом 2023 года из Монпелье за 250 тысяч евро. Он сразу стал одной из главных звезд команды. Однако, прошлого сезона все изменилось – Макуана регулярно нарушал дисциплину и потерял место в старте. В марте этого года конголезский легионер присоединился к ЛНЗ на правах аренды.

