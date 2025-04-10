22-летний вингер Полесья вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает журналист Игорь Бурбас. Макуана не играл в последних матчах черкасцев, ведь залечивал травму, которую получил в двусторонке команды на тренировке, вылетев за пределы поля.

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Отмечается, что главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук полностью доволен работой футболиста и хочет как можно быстрее положиться на него в поединках клуба. Ранее сообщалось, что Бени Макуана не играет за ЛНЗ, потому что он систематически нарушает дисциплину в команде.

Напомним, конголезец перешел в состав "фиолетовых" в марте 2025 года на правах аренды из житомирского Полесья. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл лишь 2 минуты за ЛНЗ. Сейчас черкасский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ с 25-ю очками.

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