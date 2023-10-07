Форвард Динамо Жерсон Родригес, который на правах аренды выступает за турецкий Сивасспор, может оказаться в тюрьме, сообщает Luxembourg Times.

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28-летний футболист обвиняется в нападении на трех человек. В частности, в физической расправе Жерсона обвинила его бывшая девушка Эмили Боланд (она утверждает, что он ударил ее по лицу в ноябре прошлого года).

Еще два инцидента случилось в 2022-м и 2019-м годах (в первом – он выбил человеку зуб). Отмечается, что два человека в результате этих нападений потеряли трудоспособность, что добавило отягчающих обстоятельств к обвинениям. За такие правонарушения Уголовный кодекс Люксембурга предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, Жерсон перешел в Динамо летом 2019 года за 2 млн евро. В составе киевского клуба сыграл 53 матча и забил 9 мячей, став чемпионом, а также обладателем Кубка и Суперкубка Украины. Последние два сезона Родригес также провел в аренде, выступая в чемпионатах Франции (Труа), Турции (Эюпспор) и Саудовской Аравии (Аль-Вехда). Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,7 млн евро.

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