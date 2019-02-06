Скандальный критик Динамо и Суркисов Журавлев стал кандидатом в президенты Украины

Президент Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев, который известен критикой киевского Динамо и братьев Суркисов, официально зарегистрирован кандидатом на выборах президента Украины 31 марта.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании Центральной избирательной комиссии Украины. Журавлев является кандидатом от партии "Стабильность", созданной в 2016 году.

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В комментарии Футбол 24 Журавлев отметил, что как житель своего региона "хорошо знает, как принести мир на Донбасс". При этом подчеркнул, что считает Россию врагом и агрессором. Он отметил, что как футбольный функционер действительно находится в команде президента ФФУ Андрея Павелко, но не смешивает футбол и политику.

"Я присутствовал в футбольной жизни страны, Мариуполя, Донбасса и считаю себя членом команды Павелко, потому что он руководитель Федерации футбола Украины. Да, Павелко является членом фракции Блока Петра Порошенко, но это не значит, что я полностью поддерживаю или не поддерживаю. С чем я согласен, с чем-то – нет. Просто для меня футбол – это футбол, а политика – это политика. я всегда разделяю эти вещи. И мои политические взгляды могут совпадать со взглядами Павелко, а могут не совпадать", – пояснил он.

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Журавлев утверждает, что для внесения денежного залога в 2,5 млн грн ддя участия в выборах он взял беспроцентный заем, и заявляет, что за ним не стоят ни олигархи, ни "провластные структуры". Кстати, на выборах мэра Мариуполя в ноября 2015 года Журавлев занял лишь 5 место, получив поддержку в 1,8% (2181 избиратель).