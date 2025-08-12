"Нужно спросить Забарного и Сафонова, что они думают по этому поводу и является ли это для них проблемой. Какова их позиция в этом конфликте? Если один из них почувствует, что присутствие другого является невыносимым, тогда придется искать решение.

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером

Однако пока нет никаких признаков того, что эти два игрока не могут сосуществовать. Мне очень нравится идея, что два человека, которые происходят из стран, находящихся в конфликте, не обязательно находятся в личном конфликте. Решать это должны, прежде всего, сами игроки", – сказал Менес в эфире прежде всего сами игроки" сказал Менес в эфире Pierrot Le Foot.

Напомним, что отсутствие россиянина в ПСЖ называют одним из требований украинского защитника Ильи Забарного. Контракт украинца с французским клубом уже подписан на пять лет. Клуб официально объявил о трансфере, однако россиянин до сих пор остается в команде.

К слову, Пьер Менес – французский комментатор со скандальной биографией. В августе 2016 года его обвинили в том, что после записи программы он поднял юбку журналистки и схватил ее за ягодицы. Менес утверждает, что лишь поднял юбку, не касаясь женщины. Кроме того, в двух других случаях он насильно целовал коллег-женщин, что вызвало реакцию зрителей в студии.

