Марк Рене Мампасси пытается спастись от суровой действительности своей новой родины за границей.

Защитник московского Локомотива Марк Мампасси продолжит карьеру в Кортрейке, сообщает официальный сайт команды.

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20-летний защитник будет выступать за новый клуб в аренде – у бельгийцев будет право первоочередного выкупа игрока.

Напомним, Мампасси – уроженец Донецка и воспитанник Шахтера. В январе 2022 года перешел в Локомотив, сменив украинское гражданство на российское. С февраля по июнь 2023-го находился в аренде в турецком Антальяспоре, однако за главную команду так и не дебютировал. Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро. В свое время манкурт защищал цвета юношеских сборных Украины (U-16, U-17 и U-19).

К слову, Кортрейк после 6-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Бельгии последним, набрав 1 очко.

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