Французский полузащитник Бенжамен Менди снова должен искать себе новый клуб.

Бенжамена Менди обвиняли в сексуальном насилии несколько женщин. Французу пришлось некоторое время провести за решеткой. В итоге суд оправдал защитника.

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Менди вернулся во Францию, где выступал в составе Лорьяна, а в феврале 2025 года перебрался в Цюрих. Закрепиться в команде не удалось и Бенжамен снова находится в статусе свободного агента.

"Он не оправдал ожиданий. Уровень физической подготовки Менди не соответствует действительности", – цитирует Рикардо Мониза L'Équipe.

Всего за Цюрих Менди сыграл в восьми матчах, отметившись результативной передачей.

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