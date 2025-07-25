Скандальный экс-защитник Манчестер Сити остался без клуба – тренер резко критиковал игрока
16:56 - Читати українською
Французский полузащитник Бенжамен Менди снова должен искать себе новый клуб.
Бенжамена Менди обвиняли в сексуальном насилии несколько женщин. Французу пришлось некоторое время провести за решеткой. В итоге суд оправдал защитника.
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Менди вернулся во Францию, где выступал в составе Лорьяна, а в феврале 2025 года перебрался в Цюрих. Закрепиться в команде не удалось и Бенжамен снова находится в статусе свободного агента.
"Он не оправдал ожиданий. Уровень физической подготовки Менди не соответствует действительности", – цитирует Рикардо Мониза L'Équipe.
Всего за Цюрих Менди сыграл в восьми матчах, отметившись результативной передачей.
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