Армандо Дзампарини, сын бывшего президента Палермо, скончался в возрасте 23 лет, сообщает Football Italia.

18-летний сын Баллака трагически погиб

В последние годы мужчина учился в Лондоне, где и случилась трагедия. Тело Армандо нашли в одном из отелей столицы Англии. 80-летний Маурицио Дзампарини немедленно отправился на Туманный Альбион, а местная полиция начала выяснять обстоятельства смерти его сына.

Дзампарини-старший стал владельцем Палермо в 2002 году. С новым президентом "орлы" сначала вернулись в Серию А, играли в еврокубках, и в конце концов снова вылетели в Серию B. За 16 лет во главе Палермо Маурицио успел отправить в отставку 43-х тренеров, что стало визитной карточкой клуба.

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