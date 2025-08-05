Как сообщает GOAL, 32-летний полузащитник Томас Партей прибыл в Вестминстерский магистратский суд во вторник, где состоялось слушание по обвинениям в пяти эпизодах изнасилования и одном случае сексуального насилия. Суд постановил освободить его под условный залог.

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Партей, который недавно покинул Арсенал, был официально обвинен полицией Лондона в июле – через четыре дня после завершения контракта с "канонирами". По версии следствия, инциденты произошли в период 2021–2022 годов и касаются трех женщин.

Несмотря на уголовное дело, футболист планирует продолжить карьеру. Ожидается, что в ближайшее время он подпишет контракт с Вильяреалом, за который выступает украинец Яков Кинарейкин. В то же время фанатское движение испанского клуба уже раскритиковало намерения команды пригласить игрока, который проходит по делу о сексуальных преступлениях.

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