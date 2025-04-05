Скандальный экс-нападающий Шахтера рассказал, почему покинул донецкий клуб: "У меня есть адвокаты"
Бывший игрок Шахтера Богдан Вьюнник ответил, почему решил перейти в польскую Лехию.
"У меня есть адвокаты, которые работают над иском Шахтера. Оставляю это им, чтобы сосредоточиться на футболе. Жду того, каким будет финал этой истории. Пока не знаю всех деталей, как уже сказал, я оставил это соответствующим людям.
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Почему я выбрал Лехию вместо Шахтера? Хороший вопрос. Я был в Шахтере очень много лет и хотел стать там игроком первой команды, иметь регулярную игровую практику. У меня были некоторые недоразумения с руководством клуба, поэтому мы не смогли с ними договориться. У меня остался только один вариант, чтобы продолжать играть в футбол.
После расторжения соглашения с Шахтером, Лехия протянула мне руку помощи, за что я им очень благодарен. Каждая сторона имеет свой взгляд на эту ситуацию. Я просто хотел дальше играть в футбол и двигаться к осуществлению своих мечтаний. Я не видел другого выхода, кроме как разрыв контракта с Шахтером", – сказал Вьюнник для Przegląd Sportowy.
Напомним, Богдан Вьюнник перешел в Лехию на правах свободного агента в марте 2024 года. . Ранее сообщалось, что футболист отказался ехать на сборы с Шахтером и расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.
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