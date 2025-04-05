"У меня есть адвокаты, которые работают над иском Шахтера. Оставляю это им, чтобы сосредоточиться на футболе. Жду того, каким будет финал этой истории. Пока не знаю всех деталей, как уже сказал, я оставил это соответствующим людям.

"Я еще хочу играть в футбол, а в Шахтере я этого не делал": Степаненко – о переезде в Турцию

Почему я выбрал Лехию вместо Шахтера? Хороший вопрос. Я был в Шахтере очень много лет и хотел стать там игроком первой команды, иметь регулярную игровую практику. У меня были некоторые недоразумения с руководством клуба, поэтому мы не смогли с ними договориться. У меня остался только один вариант, чтобы продолжать играть в футбол.

После расторжения соглашения с Шахтером, Лехия протянула мне руку помощи, за что я им очень благодарен. Каждая сторона имеет свой взгляд на эту ситуацию. Я просто хотел дальше играть в футбол и двигаться к осуществлению своих мечтаний. Я не видел другого выхода, кроме как разрыв контракта с Шахтером", – сказал Вьюнник для Przegląd Sportowy.

Напомним, Богдан Вьюнник перешел в Лехию на правах свободного агента в марте 2024 года. . Ранее сообщалось, что футболист отказался ехать на сборы с Шахтером и расторг контракт с клубом в одностороннем порядке.

Игрок сборной Украины нанес сенсационное поражение лидеру – подарок другому украинцу в Европе в битве за золото