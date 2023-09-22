Автором лучшего гола недели по итогам первого тура Лиги чемпионов стал вингер Галатасарая Тете. В конце игры его роскошный удар принес туркам ничью в домашнем матче с Копенгагеном. Именно гол 23-летнего Тете стал победителем в голосовании, сообщает официальный Twitter Лиги чемпионов.

Тете шикарно спас для Галатасарая ничью с Копенгагеном в Лиге чемпионов

Этот гол еще и стал для бразильца дебютным в футболке Галатасарая. Также в активе вингера один ассист в пяти матчах.

Другими претендентами на награду был Анжело Фюльгини из Ланса, голкипер Лацио Иван Проведель, который забил гол в ворота Атлетико, а также Жоау Фелиш из Барселоны.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине бразилец покинул Шахтер. Сначала он на правах аренды выступал за Лион, а затем присоединился к Лестеру. Летом этого года Тете перебрался в Галатасарай, разорвав контракт с Шахтером в одностороннем порядке. "Горняки" угрожали турецкому клубу и игроку судебным иском, но не исключено, что Галатасарай заплатит определенную компенсацию.