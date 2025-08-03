Скандальный экс-хавбек Арсенала согласовал контракт с клубом украинца – его обвиняют в изнасиловании
Бывший полузащитник Арсенала Томас Партей продолжит карьеру в Испании.
Томас Партей покинул летом Арсенал в статусе свободного агента, поскольку его контракт с клубом завершился.
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Как сообщает futbolfantasy, ганец отказался от предложений с Ближнего Востока, и вернется в Испанию. Партей согласовал условия контракта с Вильяреалом, за который выступает Яков Кинарейкин. Соглашение будет рассчитано на один сезон, но стороны рассматривают возможность дополнительного года сотрудничества.
Партей, прежде чем присоединиться к Арсеналу, выступал за Атлетико, с которым выиграл титул чемпиона Испании и Лигу Европы.
Стоит заметить, что ганца недавно обвинили в пяти эпизодах изнасилования.
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