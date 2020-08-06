Скандальный экс-форвард сборной Германии вернулся в Бундеслигу

Лига наций — 20:13 293
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Матчи Лиги наций могут состояться на нейтральных полях
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Шахтар рветься у фінал Ліги Європи, який все ближче: тактичні нюанси і секрет успіху "гірників" – нокаут для ВольфсбургаЛига Европы — 17:00 2812
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Шахтар – Вольфсбург: натуралізували найкращих, тіньовий герой не відстає – оцінки "гірникам" за вихід в 1/4 Ліги ЄвропиЛига Европы — 15:16 4240
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Десна объявила о переходе Мудрика из Шахтера эффектным видеоУкраина — 12:16 5303
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"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?Лига Европы — 12:00 8304