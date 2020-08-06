toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ МАНЧЕСТЕР СИТИ - РЕАЛ МАДРИД

Скандальный экс-форвард сборной Германии вернулся в Бундеслигу

21:37 - Читати українською
Скандальный экс-форвард сборной Германии вернулся в Бундеслигу
Крузе / Твиттер ФК Унион Берлин

Экс-игрок Бундестим Макс Крузе продолжит свою карьеру в чемпионате Германии.

Крузе подписал контракт с берлинским Унионом, сообщает официальный сайт клуба. Срок действия соглашения пока не разглашается.

Экс-форвард сборной Германии влип в скандал – он самовольно разорвал контракт, а клуб угрожает судом

Ранее немец разорвал контракт с Фенербахче якобы из-за задержки по зарплате. К слову, Крузе выступал за Вердер, Санкт-Паули, Боруссию М, Вольфсбург и другие клубы.

Отметим, в прошлом сезоне Крузе провел 23 матча за Фенербахче, забил семь мячей и отдал восемь голевых передачах.

Шахтар рветься у фінал Ліги Європи, який все ближче: тактичні нюанси і секрет успіху "гірників" – нокаут для Вольфсбурга

blog_ava
"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?
12:00
8304
Теги
Макс Макс Крузе Германия Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Унион Берлин Унион Берлин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
мин
Вулверхэмптон
22:00
Олимпиакос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?