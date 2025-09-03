Мейсон Гринвуд сменил футбольное гражданство, получив паспорт Ямайки. Стив Макларен, наставник команды, надеялся, что вингер Марселя присоединится к национальной сборной.

Милан объявил о подписании Рабьо

Как сообщает Goal.com, Гринвуд не присоединится к команде, чтобы помочь ей в квалификации ЧМ-2026. Мейсон хочет сконцентрироваться на клубных выступлениях.

"Мы ожидали, что он приедет в расположение сборной. Но в разговоре он дал четко понять, что этого не произойдет. Нам придется немного подождать, хотя это разочаровывает.

Мы будем поддерживать связь. Потому что я знаю из моих разговоров с Мейсоном, что он любит Ямайку, он уважает Ямайку. Мейсон хочет сконцентрироваться на клубном футболе на данный момент и должны это уважать", – цитирует Макларена издание.

Напомним, что Гринвуда обвиняли в насилии над его девушкой, но до наказания дело не дошло. Мейсон покинул Манчестер Юнайтед и сейчас выступает за Марсель.

Золоті "нульові": Шева робить Берлусконі подарунок на мільйон, як Срна відповів на гол Мессі, 201 сантиметр в атаці