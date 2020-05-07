Скандальный экс-форвард Динамо заинтересовал турецкий клуб, который переманивает Реброва

Нигерийский нападающий Браун Идейе, который в свое время защищал цвета киевского клуба, может оказаться в чемпионате Турции.

Бывший нападающий Динамо Браун Идейе может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает издание Fanatik.

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31-летний нигериец ныне защищает цвета Ариса, контракт с которым истекает по окончании сезона. Выступления скандального форварда за греческий клуб привлекли внимание сразу двух грандов турецкого футбола – Фенербахче и Галатасарая, которые, несмотря на паузу, вызванную пандемией коронавируса, продолжают активную работу на трансферном рынке. Идейе в текущем сезоне забил за Арис 7 голов в 19 матчах чемпионата Греции.

К слову, одним из кандидатов на пост главного тренера Фенербахче является украинский наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров.

Напомним, Идейе защищал цвета Динамо с 2011 по 2014 годы. С киевлянами ему удалось завоевать Кубок Украины, а также добыть "серебро" и "бронзу" украинского первенства. В июле 2014 года "бело-синие" продали своего нападающего в английский Вест Бромвич за 12,63 млн евро.

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