Скандальный экс-директор Александрии трудоустроился в клубе Первой лиги – ранее его сватали в Карпаты
Известный функционер Александр Марков продолжит карьеру в Буковине.
Бывший спортивный директор Александрии Александр Марков принял предложение Буковины, сообщает Sport.ua.
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По информации источника, в черновицком клубе 36-летний специалист будет занимать должность операционного директора и отвечать за административные и управленческие процессы.
К слову, ранее СМИ сообщали, что Маркову предлагали работу в менеджменте Карпат, однако сам он склонился к переезду в Черновцы, где должность спортивного директора занимает его близкий товарищ Григорий Чурилов (на финише сезона 2023/24 исполнял обязанности главного тренера Буковины).
Напомним, Марков с 2021-го до мая 2024 года работал в Александрии, но ушел из клуба на фоне скандала с выходом на поле незаявленного футболиста Ивана Калюжного в февральской игре с Шахтером.
Буковина, которая недавно объявила о назначении главным тренером Валерия Кривенцова, стремится в следующем сезоне завоевать путевку в УПЛ.
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