Против нападающего сейчас проводится расследование после заявлений бывшей девушки, которая обвинила его в жестоком поведении и нападении. Юридические проблемы Жерсона Родригеса не повлияли на тренера сборной Люксембурга Люка Хольца, который решил вызвать форварда в национальную команду.

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"Я не судья и не в моей компетенции делать выводы о том, что кто-то делает в своей частной жизни или о том, что произошло несколько лет назад. Я считаю, что сейчас действует презумпция невиновности. Приговора не было, и я не позволяю себе играть роль судьи в этом деле. Мы находимся в ситуации, которой никогда не имели раньше, потому что у нас есть шанс квалифицироваться. Поэтому мы начинаем с чистого листа. Я хочу дать каждому возможность помочь команде", – цитирует наставника Люксембурга Lux times.

"Красные львы" находятся на третьей строчке в турнирной таблице группы J в квалификации к Евро-2024. От второго места, которое дает право сыграть в финальной части, они отстают на три балла. Люксембург в международную паузу встретится с Исландией, 13 октября, и Словакией, 16 октября.

Напомним, что Жерсон Родригес перешел в Динамо в 2019 году. За киевлян он сыграл в 53 матчах, забив девять голов. Сейчас Родригес находится в аренде в Сивасспоре.

Полесье победило Динамо в перестрелке с 5 голами, забив дважды в меньшинстве и вырвавшись на первую позицию в УПЛ