Апелляционный суд Люксембурга оставил без изменений приговор о 18 месяцах условного тюремного заключения для игрока киевского Динамо Жерсона Родригеса, сообщает Luxembourg Times.

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29-летний футболист подавал апелляцию на первоначальный приговор, принятый в марте 2024 года. Решение суда не является окончательным, ведь дело может быть передано в Кассационный суд. Родригес был признан виновным в избиении своей подруги, бывшей Мисс Люксембург Эмили Боланд, в ноябре 2022 года.

Также Жерсон Родригес обвиняется в нескольких нападениях возле ночных клубов. Согласно обвинительному заключению, он сломал кости на лице одного человека и выбил зубы другому. Также футболист оскорблял полицейских и угрожал им.

Напомним, Жерсон Родригес перешел в киевское Динамо в 2019 году за 2 миллиона евро. В составе "бело-синих" нападающий закрепиться не сумел и играл на правах аренды за клубы из Турции, Словакии, Франции, Китая и Саудовской Аравии. Сейчас Родригес выступает за португальский АВС. Его контракт с Динамо завершается 30 июня 2025 года.

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