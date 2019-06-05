Скандальный финал африканской Лиги чемпионов будет переигран

Финальный поединок африканской Лиги чемпионов между Эсперансом и Видадом переигрывают.

Африканская конфедерация футбола приняла решение переиграть ответный матч финала Лиги чемпионов между тунисским Эсперансом и марокканским Видадом, сообщает beIN.

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Поединок состоится на нейтральном поле и без болельщиков. Матч планируют провести после Кубка африканских наций, который завершится 19-го июня.

Напомним, в ответном матче финала африканской Лиги чемпионов при счете 1:0 в пользу Эсперанса Видад забил гол, но главный арбитр решил его не засчитывать и отказался смотреть VAR. Игроки марокканской команды отказались продолжать матч, а главный арбитр через час зафиксировал победу Эсперанса.

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