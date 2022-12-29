Скандальный чемпион мира обозвал триумфатора ЧМ-2022 дерьмом и нарвался на жену его партнера
Адиль Рами дерзко провоцировал Анхеля Ди Марию. Жена аргентинца ответила издевательским комментарием.
Центральный защитник Труа Адиль Рами раскритиковал поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022, назвав его "самым большим дерьмом в мире футбола". Партнёр Мартинеса по сборной Анхель Ди Мария заступился за вратаря: "Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте".
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Рами, ставший чемпионом мира на предыдущем Мундиале в 2018 году, опубликовал фото рыдающего Анхеля и ответил: "Научишь меня, Анхель?"
Как информирует Marca, после этого Адилю написала уже жена Ди Марии: "Анхель может научить тебя плакать, обращаться с женщиной как джентльмен и забивать голы в финалах. С Новым годом, гений!"
Так жена Ди Марии намекнула на информацию в СМИ о том, что Рами регулярно избивал свою бывшую девушку Памелу Андерсон.
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