Центральный защитник Труа Адиль Рами раскритиковал поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса за поведение после финала ЧМ-2022, назвав его "самым большим дерьмом в мире футбола". Партнёр Мартинеса по сборной Анхель Ди Мария заступился за вратаря: "Дибу – лучший вратарь в мире. Поплачь в другом месте".

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Рами, ставший чемпионом мира на предыдущем Мундиале в 2018 году, опубликовал фото рыдающего Анхеля и ответил: "Научишь меня, Анхель?"

Как информирует Marca, после этого Адилю написала уже жена Ди Марии: "Анхель может научить тебя плакать, обращаться с женщиной как джентльмен и забивать голы в финалах. С Новым годом, гений!"

Так жена Ди Марии намекнула на информацию в СМИ о том, что Рами регулярно избивал свою бывшую девушку Памелу Андерсон.

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