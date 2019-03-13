Скандальный арбитр Жабченко завершил карьеру в "чемпионате Крыма"

Бывший арбитр УПЛ Анатолий Жабченко больше не будет обслуживать матчи "чемпионата Крыма".

О своем решении Жабченко объявил сегодня, 13 марта, разместив соответствующую запись на своей странице в Facebook.

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Причиной, по словам арбитра, стал непрофессионализм руководителя судейско-инспекторского комитета "Крымского футбольного союза" (КФС) Андрея Приймака.

"Уважаемые коллеги! Вынужден сообщить вам, что прекращаю сотрудничество с КФС. Вы были совершенно правы, когда говорили о непрофессионализме и неадекватности Приймака А. Н. К сожалению, ему не нужны изменения в улучшении работы и условий для вас. Как и всегда, он заботится только о своей "шкуре". Спасибо всем, с кем пришлось провести все это время. Желаю вам успехов!" – говорится в сообщении.

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Напомним, в 2017 году ФФУ прекратила сотрудничество с Жабченко, которого обвиняли в наличии российского паспорта и сняли с работы на матче за Суперкубок Украины. Позже он начал обслуживать матчи "чемпионата Крыма".