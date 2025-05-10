Шимон Марциняк стал фаворитом на место главного арбитра финального матча ЛЧ между Интером и ПСЖ.

Одиозный польский рефери Марциняк после неоднозначного судейства в ответном полуфинале Лиги чемпионов между Интером и Барселоной (4:3) может получить новое назначение.

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Об этом сообщает Diario Sport.

Два других фаворита на назначение не смогут судить финал из-за конфликта интересов – и Франсуа Летексье, и Клеман Тюрпен являются французами, поэтому не имеют права быть арбитрами на матчах ПСЖ в еврокубках. Из-за этого приоритетным выбором на финал стал именно Шимон Марциняк.

Бывший арбитр Марио ван дер Энде подтвердил эти слухи. Хоть раньше существовало негласное правило, что арбитры полуфиналов не должны судить финал ЛЧ, в этом сезоне УЕФА может обойтись без такой традиции.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 состоится в Мюнхене 31 мая.

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