Большие турниры часто становятся лебединой песней не только для футболистов и тренеров.

После чемпионата мира два африканских арбитра решили завершить карьеры. Речь идет о замбийце Янни Сиказве и Викторе Гомесе из ЮАР, сообщает Law 5 - The Ref.

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В Катаре значительно успешнее отработал южноафриканец. Гомес был главным арбитром матчей Франция – Австралия (4:1) и Япония – Испания (2:1). Также был резервным рефери четвертьфинала Аргентина – Нидерланды (2:2).

Сиказве доверили только один поединок на Мундиале. Под наблюдением замбийца Бельгия одержала единственную свою победу на ЧМ-2022, обыграв Канаду. В итоге "Красные дьяволы" даже не вышли из группы, позорно завершив период своего "золотого поколения".

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