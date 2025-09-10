Дэвиду Куту было предъявлено обвинение в том, что 2 января 2020 года он снял одно непристойное видео с участием ребенка.

Бывшего арбитра АПЛ Дэвида Кута обвинили в создании непристойного видео с участием ребенка. 43-летний мужчина должен завтра явиться в Ноттингемский магистратский суд для первого слушания по этому обвинению. Об этом информирует ВВС.

Зинченко официально получил нового наставника – Тренер выигрывал еврокубок и несколько чемпионских титулов

Ему предъявлено обвинение в том, что 2 января 2020 года он создал одно непристойное видео с участием ребенка категории А. Это самая серьезная категория, которая обычно демонстрирует, как маленьких детей насилуют или сексуально эксплуатируют взрослые.

В декабре прошлого года Кут был уволен организацией PGMOL после того, как в ноябре в социальных сетях появилось видео, где он делал унизительные комментарии в адрес Юргена Клоппа в июле 2020 года. В феврале его также отстранила УЕФА до 30 июня 2026 года после появления другого видео, на котором он нюхает белый порошок через банкноту во время пребывания в Германии на прошлом Евро.

Ранее, в январе, Кут заявил в интервью, что он гей, и что многолетняя борьба за сокрытие своей сексуальности способствовала его высказываниям о Клоппе и употреблению наркотиков.

Манчестер Сити сенсационно проиграл Брайтону и потерпел второе поражение подряд, Астон Вилла дома сгорела Кристал Пэлас