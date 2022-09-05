На прошлой неделе 28-летний англичанин досрочно прекратил сотрудничество с Челси. Стороны договорились расторгнуть контракт. Статус свободного агента позволил Баркли беспрепятственно найти новый клуб.

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Полузащитник подписал контракт с Ниццей, сообщает официальный сайт "орлят". Срок соглашения не разглашается. Баркли уже представили болельщикам, которые, очевидно, очень рады такому подписанию. Фаны устроили новичку громкие овации и скандировали его фамилию.

Напомним, воспитанник Эвертона считался одним из главных талантов своего поколения. Однако Баркли не сумел раскрыть свой потенциал из-за перманентных проблем с алкоголем. Футболист регулярно попадал в скандальные истории, местом действия которых преимущественно были ночные клубы.

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