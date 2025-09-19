Украинские рефери Денис Шурман и Алексей Деревинский были вызваны для объяснений своих решений в матчах пятого тура УПЛ.

В УАФ открыто служебное расследование на основании судейских решений в 5-м туре УПЛ, сообщает ТаТоТаке.

В Комитет этики и честной игры были вызваны арбитры Алексей Деревинский (Металлист 1925 – Шахтер) и Денис Шурман (Оболонь – Динамо). Оба судьи дали свои объяснения относительно решений, которые в Комитете арбитров были признаны ошибочными.

Также проводятся беседы с арбитрами, ассистентами VAR и техническим персоналом, который работал на этих скандальных матчах. Продолжается сбор показов, комментариев и другие процедурные мероприятия.

Оба арбитра не будут работать в шестом туре в статусе главных судей. Шурман назначен ассистентом VAR на матче ЛНЗ – Рух, а Деревинский вообще не получил назначения.

Напомним, что в матче Оболонь – Динамо (2:2) судья остановил перспективную атаку "пивоваров", зафиксировав фол со стороны гостей. А в игре Металлист 1925 – Шахтер (1:1) арбитр сначала назначил сомнительный пенальти в ворота харьковчан, а затем не заметил пассивного офсайда Когута в эпизоде ​​с голом Калюжного.

