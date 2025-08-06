Как информирует RTL, совет директоров Федерации футбола Люксембурга (FLF) решил, что Жерсон Родригес не сможет играть за национальную сборную Люксембурга в течение неопределенного срока.

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Родригес попал в громкий скандал, когда его приговорили к 18 месяцам условного заключения из-за домашнего насилия и телесных повреждений. Федерация поддержала нападающего, и даже вызвала на два матча в июне. Пресс-служба национальной команды подготовила заявление, в котором бы Жерсон извинился за свое поведение, но он отказался.

В итоге Федерация решила отстранить 30-летнего Родригеса, отметив, что "репутация учреждения выше любой отдельной личности".

Родригес является рекордсменом сборной Люксембурга. С момента дебюта в 2017 году он забил 23 гола в 73 матчах.

К слову, Жерсон выступал за Динамо. В целом он сыграл за киевлян в 53 матчах, забив девять голов. С момента перехода в "бело-синих" в 2019 году он также успел поиграть в арендах за Анкарагюджю, французский Труа, турецкий Эюпспор, саудовскую Аль-Вехду, турецкий Сивасспор, Слован Братислава, португальский ABC и китайский Гуанджи Пинггуо.

Люксембург начнет свою квалификационную кампанию к чемпионату мира в сентябре против Северной Ирландии, Словакии и Германии.

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