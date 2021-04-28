Все планы луганчан на матч испортило удаление Василя за фол на Каргбо. Голкипер Зари сыграл головой в мяч, но после зацепил форварда Олимпика. Никола увидел перед собой "красный свет" от Николая Балакина, а Ибрагим получил ужасную травму и покидал поле на носилках.

Олимпик одержал скандальную победу над Зарей, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию

Удаление сыграло на руку дончанам. Те дважды забили, а луганчане ответили лишь одним результативным ударом на последних секундах. 2:1 – Олимпик набрал 21 зачетный балл и расположился на 11 позиции, Заря из 41 очком осталась на 3 строчке.