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Скандальное признание Мартищука насчет "договорняка" Карпат и Металлиста – от Маркевича требуют извинений

14 мая 15:15 589 Читати українською
Скандальное признание Мартищука насчет "договорняка" Карпат и Металлиста – от Маркевича требуют извинений
Мирон Маркевич / Reuters

Бывший председатель комитета по вопросам этики и честной игры ФФУ Игорь Кочетов прокомментировал сюжет телеканалов Футбол 1/2 о договорном матче Металлист – Карпаты в 2008 году.

"С удивлением узнал о том, что, оказывается, в эфире выпуска Великого футбола один из фигурантов дела Мартыщук рассказал правду об организации и проведении этого злосчастного матча.

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Вдвойне приятно, что рассказанное Мартыщуком полностью нашло свое отражение в материалах дела и еще раз подтвердило беспочвенность всех обвинений, которые звучали в адрес Комитета этики и честной игры ФФУ, ее руководителя и президента ФФУ. И это неоспоримый факт.

Конечно, не может не вызывать удивления, что именно канал Футбол решил вдруг публично озвучить раскаяние Мартищука. Ведь именно его журналисты больше грязи вылили на членов комитета и президента ФФУ, с пеной у рта доказывая, что матч был сыгран честно, что дело сфальсифицировано, что это провокация Игоря Кочетова и Григория Суркиса.

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Теперь же, после признаний Мартищука, хотелось бы услышать также покаяния от таких персонажей как Сергей Стороженко и Мирон Маркевич, которые перед всей страной показательно били себя в грудь, доказывая, что договорняка не было и быть не могло.

Очень хотелось бы надеяться, что ветер перемен в стране, возможно, почувствовали и на канале Футбол, которому я искренне желаю после инаугурации нового президента Украины поднять флаг истинной борьбы с коррупцией в ФФУ. И начать следовало бы с того неприкосновенного и пока еще защищенного иммунитетом, кто вряд ли сам раскается как Мартыщук ", - поделился Кочетов в интервью изданию Прессинг.

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Теги
Карпаты Карпаты Металлист Металлист Договорные матчи Григорий Суркис Игорь Кочетов Юрий Мартищук Юрий Мартищук
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