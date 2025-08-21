Во вторник вечером мадридский Реал новый сезон Ла Лиги открыл минимальной победой над Осасуной (1:0), не испортив дебюта Хаби Алонсо.

" Мы извлечем урок": Хаби Алонсо объяснил плохую игру Реала в матче с Осасуной

На Бернабеу гости из Памплоны прогнозируемо выставили автобус, который игрокам "бланкос" было достаточно сложно взломать. В основном игроки мадридского гранда пробивали из-за пределов штрафной площади, и этими ударами ужинал Серхио Эррера. Из 18 выстрелов, нанесенных по воротам памплонцев, точным оказался лишь удар Килиана Мбаппе с 11-метровой отметки. Пенальти заработал сам француз.

Реал без феерии победил Осасуну – Мбаппе сделал результат, Мастантуоно дебютировал за "сливочных", Карвахаль вернулся