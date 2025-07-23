Неслыханная история произошла с защитником Фейеноорда Давидом Ганцко. 27-летний игрок договорился о переходе в Аль-Наср Криштиану Роналду, а также сообщил об этом роттердамский клуб. Впрочем, он так и не сыграет в Саудовской Аравии.

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Как сообщает vi.nl, Ганцко расторг договор об аренде своей квартиры в Роттердаме и отправился в Австрию, где Аль-Наср проводит сборы. Защитник почувствовал, что его не ждут в расположение команды. Давид ждал в соседнем отеле, пока саудовцы не сообщили его, что клуб отменяет переход.

Ганцко ничего не оставалось, как вернуться в Фейеноорд, где наставник Робин ван Перси поддержал игрока и встретил с объятиями.

Фейеноорд обычно не делает никаких заявлений, но в этом случае клуб нарушил молчание, назвав поведение Аль-Насра "скандальным и неслыханным".

К слову, Фейеноорд 16 раз завоевывал титул чемпиона Нидерландов, а в 1970 выигрывал Кубок чемпионов (Лигу чемпионов).

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