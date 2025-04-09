Похоже конголезский легионер Бени Макуана так и не понял, за что его выперли с Полесья.

Новичок ЛНЗ Бени Макуана рискует досрочно покинуть расположение черкасского клуба, сообщает Sport.ua.

Жертва Григорчука в ЛНЗ рассказал о своих первых шагах в футболе: "Я в шесть лет начал курить"

По информации источника, 22-летний полузащитник систематически нарушает дисциплину на тренировках, не выполняя полноценный объем работы.

Отмечается, что главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук не доволен такими действиями вингера. Специалист не планирует использовать Макуана в матчах УПЛ, пока сам футболист не изменит свое отношение к тренировочному процессу.

Напомним, Бени перешел в черкасскую команду из Полесья на правах аренды до конца сезона 8 марта. С тех пор он провел за "фиолетовых" лишь один матч (против Колоса, выйдя на поле на 2 минуты). Больше он не попадал в заявку команды на матчи чемпионата.

К слову, именно из-за проблем с дисциплиной и неподобающим отношением к тренировкам игрока в свое время отчисляли из Полесья.

"Під руки взяли, з роздягальні витягують. Два міліціонери!": у 25 був вчителем в школі, а потім став легендою Житомира