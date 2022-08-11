Скандальная звезда Ювентуса хочет перебраться в Манчестер Юнайтед – его мать выбивает немалую зарплату
Полузащитник Ювентуса Адриен Рабьо намерен покинуть туринский клуб этим летом.
Ювентус не рассчитывает на Рабьо в сезоне 2022/23, а у француза уже нет желания оставаться в Турине. Следующим его клубом может стать Манчестер Юнайтед, а за переговоры уже взялась его мать Вероника, сообщает Daily Mail.
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Уже в эту пятницу она должна связаться с "красными дьяволами" о возможном переходе ее сына. Интересно, что она пытается выбить для Рабьо зарплату более 6 млн фунтов стерлингов – именно столько он получает в Ювентусе.
Добавим, что его контракт с Юве рассчитан до лета 2023 года, так что "Старая синьора" должна его продать в это трансферное окно, чтобы получить за него деньги.
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