Ювентус не рассчитывает на Рабьо в сезоне 2022/23, а у француза уже нет желания оставаться в Турине. Следующим его клубом может стать Манчестер Юнайтед, а за переговоры уже взялась его мать Вероника, сообщает Daily Mail.

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Уже в эту пятницу она должна связаться с "красными дьяволами" о возможном переходе ее сына. Интересно, что она пытается выбить для Рабьо зарплату более 6 млн фунтов стерлингов – именно столько он получает в Ювентусе.

Добавим, что его контракт с Юве рассчитан до лета 2023 года, так что "Старая синьора" должна его продать в это трансферное окно, чтобы получить за него деньги.

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