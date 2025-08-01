Instagram-аккаунт Santra_ve_gol опубликовал фотографию Жерсона Родригеса с футболкой нового клуба – тайского Канчанабури.

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Transfermarkt также подтвердил этот переход, который стал полноценным уходом люксембуржца из Динамо. Контракт рассчитан на 1 сезон.

Напомним, что Динамо подписало Жерсона Родригеса еще в 2019 году из японского Джубило Ивата за 2 миллиона евро. Однако, за это время нападающий успел поиграть на правах аренды за турецкий Анкарагюджю, французский Труа, турецкий Эюпспор, саудовскую Аль-Вехду, турецкий Сивасспор, Слован Братислава, португальский ABC и китайский Гуанджи Пинггуо. За Динамо Жерсон провел 53 матча (больше всего за один клуб в его карьере), отметившись 9 голами и 4 ассистами.

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