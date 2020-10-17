Мариуполь перехватил инициативу после всплеска активности Миная в начале игры, однако первая половина прошла без голов. Во второй половине закарпатцы постепенно прижались к своим воротам, однако Мариуполь сумел забить лишь с пенальти на последних минутах. Фол против Кулакова произошел за пределами штрафной, но одиннадцатиметровый был назначен, а Бондаренко его реализовал.

Мариуполь одержал минимальную победу над Минаем благодаря скандальному пенальти в компенсированное время

Таким образом, Мариуполь набрал десять очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Минай остается одиннадцатым с четырьмя зачетными баллами в активе.