"Довбик? Переоценен. Ману Коне? Правильно, ни переоценен, ни недооценен. На мой взгляд, он сильный, но не забивает и не делает ассистов, хорошо играет, не теряет мяч.

"Даже Украине не удалось вырвать Довбика из тупика": в Италии вынесли вердикт украинцу – риск для Гасперини

Но таких много, которые не достигают высокого уровня. Как отдельного игрока я бы отнес его в пятерку сильнейших в чемпионате, но он не является совершенным, и я бы его удалил, потому что он не забивает и не делает ассистов", – цитирует Наингголана laroma24.

Напомним, Артем Довбик в этом сезоне сыграл в двух матчах Серии А, но не смог отличиться результативным действием.

Раджа Наингголан выступал за Рому с 2014 по 2018 годы. В январе 2025 года хавбека подозревали в торговле наркотиками.

Почему Довбыка не отпустили из римского ада, новая украинская звезда в Италии, еще один игрок сборной Украины в Серии А?