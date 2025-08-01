Иранский Персеполис официально объявил о подписании 32-летнего ивуарийца. Орье больше года сидел без клуба после ухода из Галатасарая.

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Наибольшей славы защитник зажил в ПСЖ, также были Тоттенхэм, Вильярреал, Ноттингем Форест. Правда, Серж запомнился не только игрой, но и неадекватными поступками. Например, в 2016 году он на камеру нецензурно унижал своего тренера и партнеров по ПСЖ. Также Орье высмеял слова Александра Зинченко о готовности воевать за Украину.

Теперь ивуариец будет выступать в стране, которая в этой войне изрядно способствует России. Напомним, Персеполис – 13-кратный чемпион Ирана.

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