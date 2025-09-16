Бенжамен Менди летом покинул Цюрих, поскольку его соглашение со швейцарским клубом завершилось. Как сообщает Meczyki, 31-летний француз продолжит карьеру в Погоне Щецин.

Издание отмечает, что Менди подпишет двухлетний контракт с польским клубом. Он будет получать более одного миллиона евро зарплаты за сезон. Погоня отправила за Бенжаменом частный самолет. Француз имел несколько предложений, но польскому клубу удалось его присоединиться именно к ним.

Напомним, Менди в 2017 году присоединился к Манчестер Сити. Через четыре года Бенжамен попал в тюрьму по обвинению в сексуальном насилии. Француза в итоге оправдали. Он подписал контракт с Лорьяном, но не смог вернуться на высокий уровень.

