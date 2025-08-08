Сичкарь на своей странице в Facebook сообщила, что ее дом был уничтожен после очередной атаки России.

Российские клубы получили от УЕФА миллионы – позорная отмазка от помощи Украине

Кадры действительно ужасные – забор дома полностью уничтожен, в доме повыбивало окна. Напомним, прошлой ночью россияне атаковали беспилотниками Бучанский район Киевской области, в результате чего незначительные ранения получили три женщины.

Напомним, что Владислав Ващук стал вторым мужем Маргариты Сичкарь. Супруги прожили 9 лет в гражданском браке, и еще 3 года – в официальном. Сичкарь родила от Ващука двух детей, но в 2012-м пара не без скандала разошлась.