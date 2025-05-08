Накануне на Сан-Сиро состоялся один из самых ярких матчей в истории плей-офф Лиги Чемпионов XXI века. Миланский Интер в экстра-таймах сумел вырвать путевку в финал, переиграв каталонскую Барселону (4:3). По итогам двух матчей итальянцы пробили Войцеха Щесны аж семь раз, пропустив на один меньше – 7:6.

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Интересно, что начальный сценарий в двух поединках был почти одинаковым: Интер снова повел в счете 2:0, а Барселоне пришлось отыгрываться. Когда же на табло появился счет 3:3 после удара Ачерби на 90+3, стало понятно, что командам придется провести на поле еще минимум полчаса. Автором "золотого мяча" в составе Интера стал бывший хавбек Сассуоло Давиде Фратеззи. После поединка полузащитник признался, что получил головокружение и едва не потерял сознание, празднуя важный гол вместе с Лаутаро Мартинесом. Оба горланили перед фанатским сектором Интера так, как будто это был последний матч в их жизни.

Что интересно, за два поединка Интер владел мячом лишь 29% времени, нанеся лишь 10 ударов в створ ворот Барселоны, при этом забив 7 голов при xG 3,18. Подробнее об этом и другом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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