"Агентурная информация о Минае. Должны были проиграть в три-четыре мяча. Начали ставить, поплыли коэффициенты... Но дело не в коэффициентах или обещаниях Баранки о честном футболе до конца, а в нежелании команды выполнять указание относительно слива. Речь идет о неповиновение большинства игроков – как минимум.

Невыход Миная на матч с Шахтером: встреча официально началась с более чем 30-минутным опозданием

Вторая и, похоже, основная версия: невыход на игру – единственный способ вернуть огромные деньги, вложенные в ставки (кто-то из окружения Миная). А вот выйти – опасно, потому что Шахтер забьет разобранному сопернику пять голов. Ставки зайдут, и тогда начнется мощный "шухер" с участием МВД (аномальные ставки под прицелом – думаю, букмекеры при таких раскладах не молчат).

Источник в полиции подтверждает. Вот только не подтверждает участия или даже внимания от УАФ и ее дорогого комитета... Пока, к поступлениям новых сведений, разбираемся. Однако! У ребят конкретный тупик. Да, игроки – заложники, но никто не мешает им рассказать о своей позиции. Думаю, нас ждет немало открытий", – написал Франков в своем телеграмм-канале.

Напомним, закарпатцы не вовремя прибыли на матч против Шахтера и якобы отказывались выходить на футбольное поле. Поединок все же начался с более чем 30-минутным опозданием.

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