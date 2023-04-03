Председатель комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка сообщил, что его команда взялась за расследование поединка 19-го тура чемпионата Украины между закарпатской и петровской командами.

"Мы уже работаем над этим. Мы проверим всю информацию, и после этого будем понимать, все ли было хорошо в матче, или нет.

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Конечно, мы на предварительной стадии, поэтому не можем делать никаких заявлений. Но, как и любую информацию, проанализируем ее внимательно", – сказал Баранка в комментарии Tribuna.

Напомним, ранее журналист Сергей Болотников сообщил, что получил информацию о договорном характере поединка между Минаем и Ингульцом. Закарпатцы вышли вперед в середине первого тайма и выигрывали до 85-й минуты, пока Александр Мельник не забил в свои ворота. Уже в добавленное время Максим Ковалев реализовал победный для Ингульца пенальти.

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