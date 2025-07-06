Аллен Сен-Максимен вернулся в Аль-Ахли после аренды в Фенербахче. У француза остались не очень приятные воспоминания о его сезоне в Турции.

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"Со мной они зашли так далеко, что заставили меня нарушить антидопинговые правила. Это вещи, о которых люди не знают. Вы не говорите, потому что после этого вам угрожают. Это выходит за рамки футбола.

Когда я был болен, мне почти назначили лечение, которое считается допинговым препаратом. Я не знаю, какую цель преследовала эта команда врачей, делая это", – заявил форвард.

Фенербахче, в свою очередь, заявил о том, что Аллен пытается нанести вред репутации клуба. "Мы с удивлением восприняли заявления, сделанные Сен-Максименом. Спортсмен исказил факты относительно процесса лечения, который он прошел после возникновения у него проблем со здоровьем. Это является попыткой нанести ущерб репутации клуба", – говорится в заявлении.