Журналист Владимир Зверов сообщил об инциденте с судьями в Первой лиге, который сейчас проверяет УАФ.

"Ходят слухи об одном случае в украинском футболе, который можно назвать экстраординарным. Пока что без названий команд - продолжается проверка УАФ. Это все данные, которые нужно проверить, это все моменты, которые предстоит выяснить. Говорят, что инцидент случился в Первой лиге.

Перед одним из предыдущих туров одна команда очень переживала за результат. Иначе трудно объяснить, почему один из менеджеров этого футбольного клуба, узнав о назначении арбитров на матч, позвонил судье и попросил о "помощи".

Рефери отказался и по протоколу (как научили и проинструктировали) сообщил соответствующие органы Украинской ассоциации футбола. То есть профессионально отнесся к своим обязанностям. Стоит сказать, что это очень показательный случай, случай в стиле "жить по-новому". Арбитр не принимает предложение, но всегда найдутся те, кто предлагает", – рассказал журналист Владимир Зверов.

Ожидается, что УАФ должна провести внутреннее расследование, чтобы установить все обстоятельства и принять решение о возможных санкциях.

